Москва, 6 мая, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Обвиняемый по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) поддерживал радикальные течения ислама и планировал уехать в Сирию.

Кирилл Зыков/РИА Новости Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои

Как отмечается в материалах дела, 24-летний Лутфуллои поддерживает радикальные течения ислама, придерживается позиции о необходимости вооружённой борьбы против лиц, которые не разделяют его религиозные взгляды.

Радикал планировал выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и Вооружённым силам России.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек. Десять фигурантов дела были задержаны и арестованы.

Среди арестованных — Лутфуллои. Ранее он обжаловал свой арест 15 апреля. Его арестовали 29 марта сроком на два месяца, вину он признал частично. Лутфуллои арестовывали и ранее, сразу после совершения теракта, у здания концертного зала — на 15 суток за вызывающее поведение.

Директор ФСБ Александр Бортников ранее заявил, что показания задержанных подтверждают украинский след. Президент России Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта.