Варшава, 1 мая, 2024, 12:25 — ИА Регнум. В начале мая Вооружённые силы Польши перебросят военную технику на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью РФ. Массовое перемещение техники проведут в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024. Об этом пресс-служба главного командования польской армии сообщила на странице в соцсети Х.

Jakob Ratz/Global Look Press

Военные обратились к гражданам с рекомендацией быть особенно осторожными в ближайшее время, так как на маршруте могут встретиться многочисленные военные колонны.

«Кульминация пройдёт с 4 по 6 мая в регионах Западно-Поморского, Поморского и Варминско-Мазурского воеводств», — уточнили в ВС Польши.

Поморское и Варминско-Мазурское воеводства граничат с Калининградской областью.

Как сообщало ИА Регнум, главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи 18 января анонсировал проведение крупнейших учений военного блока. Манёвры пройдут с 22 января по 31 марта. Основной этап стартовал 1 февраля. В учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих из стран — членов НАТО.

Испанское издание ABC сообщало, что НАТО проведёт учения, имитирующие начало третьей мировой войны. По этим данным, легенда учений будет включать в себя нападение на одного из членов НАТО со стороны вымышленного государства Occasus, под которым, по всем признакам, подразумевается Россия.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс заявил 24 апреля, что проводимые этой весной в Европе военные учения стран Североатлантического альянса, которые станут самыми масштабными со времён Холодной войны, направлены «фактически» против России. Генерал добавил, что в 2023 году на подобных учениях имя противника не называли, значился просто вымышленный противник.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 26 апреля заявил, что находящиеся вплотную с российскими границами войска стран НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности. Ранее он сообщил, что группировка войск Североатлантического альянса у российской границы насчитывает до 33 тыс. человек, порядка 300 танков и более 800 других боевых машин. При этом министр подчеркнул, что Россия придерживается политики невмешательства в дела других государств.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев 7 марта информировал, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

В марте на учениях в Латвии военные Североатлантического альянса отработали план на случай вторжения условного противника под названием «Оккакус» на территорию страны и продвижения его к Риге. Манёвры войска 14 стран НАТО провели в лесистой местности.

Президент России Владимир Путин не раз подчёркивал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, он отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений.

О том, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, в том числе на государства НАТО, также заявила и официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.