Москва, 23 апреля, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Группировка войск Североатлантического альянса (НАТО) у российской границы насчитывает до 33 тыс. человек, порядка 300 танков и более 800 других боевых машин. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны 23 апреля.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС

«Вступление в начале марта Швеции в Североатлантический альянс повысило военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях. Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около трёхсот танков и более восьмисот других боевых бронированных машин», — проинформировал глава оборонного министерства.

Шойгу также сообщил, что в проходящей сегодня серии учений объединённых вооружённых сил НАТО участвует до 90 тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля в интервью российским радиостанциям министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России нет никакого смысла нападать на европейские страны.

Лавров добавил, что в последнее время избирателей в странах Европы запугивают и стращают «российской угрозой» на фоне грядущих выборов. Он пояснил, что подобными истеричными заявлениями западные политики пытаются оправдать своё финансирование киевского режима.

Также глава российской дипломатии подчеркнул, что европейские политики уже не могут изменить свою риторику в отношении России, поскольку они «кончатся как политики», а оппозиция не упустит шанс показать неутешительные итоги их правления.

В свою очередь президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что у России нет никаких планов воевать со странами НАТО. Он напомнил, что не Москва шла к границам стран НАТО, а они подошли вплотную, Россия лишь защищает своих людей.

На встрече с ними в Тверской области 27 марта глава государства отметил, что заявления Запада о якобы планах России после Украины напасть на Европу — это чушь и бред.

Путин также неоднократно отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу и что Россия заинтересована в конструктивных отношениях.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев 2 февраля заявил, что Москва не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но если те заиграются и посягнут на территориальную целостность России, то мгновенно получат адекватный ответ.

В МИД при этом заявили, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В качестве примера дипломаты привели такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Вместе с тем глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что звучащие от представителей НАТО заявления о готовности к конфликту с Россией призваны переключить внимание от коррупции на Украине.

При этом глава Военного комитета альянса голландский адмирал Роб Бауэр 30 марта заявил, что нет признаков того, что Россия планирует вторжение в какую-либо из стран НАТО.