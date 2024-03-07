Магас, 7 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Североатлантический альянс на военных учения в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией, что способствует усилению напряжённости и дестабилизации ситуации в мире. Об этом 7 марта заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа в Магасе.

Janine Schmitz/Global Look Press

По его словам, деструктивная роль США в новейшей истории очевидна, потому что никакая другая страна не развязала столько войн и конфликтов и не спровоцировала такого количества разрушительных экономических кризисов.

Патрушев также назвал важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства агрессивный блок НАТО, вплотную приблизившийся к западным границам России.

За 75 лет существования альянс в качестве якобы гаранта мира и демократии развязал более ста войн и военных конфликтов по всему миру и продолжает готовиться к новым, отметил секретарь Совбеза.

«Начавшиеся учения объединённых вооруженных сил НАТО в Европе под названием «Стойкий защитник 2024», в ходе которых отрабатывается сценарий вооружённого противостояния с Россией, безусловно, повышают напряжённость и дестабилизируют ситуацию в мире», — сказал он.

НАТО также собирается расширять присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Арктике, уточнил Патрушев.

«В 2024 году предусмотренные странами НАТО расходы на военные цели продолжают расти, что ещё раз подчеркивает растущую агрессивную сущность этого альянса», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 29 февраля, комментируя в послании Федеральному собранию прозвучавшие на Западе предложениях отправить военных НАТО на Украину, заявил, что сейчас последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства подчеркнул, что всё, что придумывают западные страны и чем они пугают весь мир, грозит реальной ядерной войной и уничтожением цивилизации.

Ранее в этот же день российский лидер назвал бредом обвинения Запада в адрес России в якобы планах напасть на Европу. Президент отметил, что западные страны спровоцировали конфликты по всему миру и лгут, что Россия якобы хочет напасть на Европу.