Вашингтон, 30 апреля, 2024, 14:05 — ИА Регнум. На учениях в Латвии в марте военные Североатлантического альянса отработали план на случай вторжения условного противника под названием «Оккакус» на территорию страны и продвижения его к Риге. Манёвры войска 14 стран НАТО провели в лесистой местности. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

NATO North Atlantic Treaty Organization

По плану учений, получивших название «Хрустальная стрела» (Crystal Arrow) и проходивших в рамках крупнейших с 1988 года учений Steadfast Defender 2024, в Латвию «вторглись» войска из вымышленного государства Оккакус.

«Учения начались ранним утром с предупреждения о том, что вражеские войска пересекли границу Латвии с Россией и приближаются к столице», ― говорится в публикации издания.

Авторы материала добавили, что с самого начала манёвров у занявших оборонительные позиции войск начались проблемы. Прежде всего, языковые. Военные, говорящие на разных языках, с трудом общались друг с другом. Ещё одной проблемой стала работа средств связи.

Как пояснил полковник армии Латвии Оскар Кудлис, командовавший бригадой бронетехники в ходе учений, самое главное ― продемонстрировать готовность действовать быстро и разворачивать силы для защиты границ Латвии и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев информировал, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу 26 апреля на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане сообщил, что находящиеся вплотную с российскими границами войска стран НАТО создали дополнительные угрозы военной безопасности. Ранее он заявил, что группировка войск Североатлантического альянса у российской границы насчитывает до 33 тыс. человек, порядка 300 танков и более 800 других боевых машин.

При этом министр подчеркнул, что Россия придерживается политики невмешательства в дела других государств.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова указывала, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, в том числе на государства НАТО. Она напомнила, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой, что прописано в доктринальных документах НАТО.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс заявил 24 апреля, что проводимые этой весной в Европе военные учения стран Североатлантического альянса, которые станут самыми масштабными со времён Холодной войны, направлены «фактически» против России. Генерал добавил, что в 2023 году на подобных учениях имя противника не называли, значился просто вымышленный противник.

23 апреля в Литве стартовали масштабные учения немецкой армии Grand Quadriga 2024 («Великая квадрига 2024»). В них задействовали свыше 3 тыс. военнослужащих бундесвера и 200 единиц военной техники, включая танки Leopard, БМП Puma и Boxer. Учения завершатся в конце мая.

Одновременно с «Великой квадригой» в Литве проходят организованные США манёвры «Удар меча», совместные с Польшей полевые тактические учения Brave Griffin 24/II («Храбрый грифон 24/II») и крупные национальные учения «Гроза Перкунаса».

В марте в Финляндии, Швеции и северной части Норвегии прошли учения Nordic Response с участием более 20 тыс. военнослужащих из 14 государств. В манёврах задействовали более 100 самолётов и вертолётов, свыше 50 боевых кораблей.