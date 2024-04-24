Вашингтон, 25 апреля, 2024, 01:33 — ИА Регнум. Проводимые этой весной в Европе военные учения стран Североатлантического альянса направлены «фактически» против России, написала 24 апреля газета The New York Times со ссылкой на командующего сухопутными войсками США в Европе, генерала Дэррила Уильямса.

Иван Шилов ИА Регнум Учение НАТО Dragon-24

«Сейчас, в этом году, мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником. Если бы НАТО и Россия вступили в войну, американские и союзные войска сначала ринулись бы в страны Балтии — Эстонию, Латвию и Литву — «восточный фланг» НАТО — чтобы попытаться заблокировать проникновение российских войск», — отметил американский генерал.

Согласно статье, военные учения НАТО должны показать, как могут выглядеть «первые моменты современного конфликта великих держав». Авторы материала добавили, что представители национальной безопасности также планируют проведение кибервойны, учитывая защиту интересов США и НАТО от «возможной кибератаки на общественную инфраструктуру».

По данным газеты, весенние учения НАТО станут самыми масштабными со времён Холодной войны. По словам генерала Уильямса, в 2023 году на подобных учениях имя противника не называли, значился просто вымышленный противник.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта в Финляндии стартуют военные учения НАТО. Проводимые манёвры в непосредственной близости от границы с Россией носят провокационный характер, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Североатлантический альянс отрабатывает боевые действия на финской территории в рамках ведущейся против России гибридной войны. Недавно ставшая членом НАТО Финляндия стремится поскорее вступить в эту авантюру. Россия внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада», отметила дипломат.

В марте в Финляндии, Швеции и северной части Норвегии прошли учения Nordic Response с участием более 20 тыс. военнослужащих из 14 государств. В манёврах задействовали более 100 самолётов и вертолётов, свыше 50 боевых кораблей.

Масштабные учения немецкой армии Grand Quadriga 2024 («Великая квадрига 2024») начались 23 апреля в Литве. В ходе манёвров две дивизии передислоцируют из Центрально-Европейского региона в Восточный. Завершатся учения в конце мая.

Воинская группировка стран НАТО у российских границ насчитывает до 33 тыс. человек, около 300 танков и более 800 других боевых машин. В проходящей серии учений объединённых вооружённых сил НАТО участвует до 90 тыс. человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии, сообщил 23 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.