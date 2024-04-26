Астана, 26 апреля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Находящиеся вплотную с российскими границами войска стран Североатлантического альянса (НАТО) создали дополнительные угрозы военной безопасности, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

«Войска альянса вплотную приблизились к российским границам и создали дополнительные угрозы военной безопасности. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса», — отметил глава российского Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что Россия придерживается политики невмешательства в дела других государств, напомнив, что после распада СССР расширение военного блока продолжилось на восток, несмотря на обещания, что этого не будет.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 14 февраля заявил, что расширение НАТО, в том числе на территорию Украины, напрямую угрожает безопасности России. В день начала специальной военной операции российский лидер также напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах неделимости безопасности в Европе. Однако альянс, несмотря на данные России обещания, продолжал неуклонно расширяться и вплотную приблизился к российским границам.

В декабре прошлого года Путин отметил, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, добавил он. Глава государства напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.

Вместе с тем Шойгу заявлял, что Вооружённые силы России в 2024 году будут проводить боевую подготовку с учётом угроз дальнейшего расширения НАТО. Глава ведомства поручил подготовить и провести стратегические командно-штабные учения «Океан-2024».