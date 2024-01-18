Вашингтон, 18 января, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Главнокомандующий объединённых сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи 18 января анонсировал проведение крупнейших учений военного блока. Манёвры Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник 2024») пройдут на следующей неделе, 22–28 января.

В учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих из стран-членов НАТО, сказал Каволи.

Ранее 18 января испанское издание ABC сообщало, что НАТО проведёт учения, имитирующие начало третьей мировой войны. По этим данным, легенда учений будет включать в себя нападение на одного из членов НАТО со стороны вымышленного государства Occasus, под которым по всем признакам подразумевается Россия. В учениях примут участие 40 тысяч военнослужащих из всех стран-членов НАТО и Швеции, манёвры пройдут в Германии, Польше, странах Прибалтики и в Северном море, отмечали авторы.

Президент США Джозеф Байден ранее заявил, что конфликт на территории Украины выходит за её пределы и якобы создаёт тем самым угрозы для НАТО. По словам Байдена, Россия якобы угрожает союзникам США по НАТО, что повышает риски вовлечения Вашингтона в конфликт.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. При этом лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей, активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, отмечал президент.

18 января глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о риске перерастания нынешней ситуации на мировой арене в аналог Карибского кризиса 1962 года, напомнил, что некоторые страны НАТО угрожали России ядерным оружием, и посоветовал тем, кто пытается запугать Россию, чаще читать труды бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.