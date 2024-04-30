Минск, 30 апреля, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал спортсменов своей страны, которые решат участвовать в Олимпийских играх в нейтральном статусе, «набить морду» соперникам. На встрече с жителями Костюковичей 30 апреля он пояснил, что, побеждая на соревнованиях, спортсмены покажут, что они — настоящие белорусы, а после этого можно будет победить уже и политически. Об этом сообщило агентство БелТА.

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«Если уж ты отобрался и едешь в нейтральном статусе, набей им морду, покажи, что ты настоящий белорус. Мы всё равно будем понимать, что ты белорус, и, когда ты выйдешь победителем, для нас хорошая тема для того, чтобы мы им ещё и политически морду набили», — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что ограничения международных спортивных комитетов в отношении россиян и белорусов не делают спорт лучше. Во времена СССР на народы оказывали мощнейшее давление, в том числе и в спорте, но Советский Союз всё равно был первым, добавил он. Лукашенко заявил, что белорусы вернутся в «европейскую семью» и покажут, на что способны.

Олимпийские игры состоятся 26 июля — 11 августа 2024 года в Париже. Как сообщало ИА Регнум, в марте президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя допускать до международных командных соревнований. В иные виды турниров их рекомендовали допускать исключительно как нейтральных атлетов, без какой бы то ни было национальной символики, причём только тех, кто не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что это нарушает права человека и демонстрирует дискриминацию.

Позднее замглавы Минспорта Алексей Морозов сообщал, что российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям по 26 олимпийским видам спорта из 39. Министр спорта России Олег Матыцин заявлял, что в Париж в 2024 году смогут поехать максимум 180 российских спортсменов. Позднее, 12 октября, стало известно, что МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления. Директор МОК по коммуникациям Марк Адамс заявил, что решение приняли из-за включения российским комитетом в свой состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Бах отмечал, что российские спортсмены могут получить приглашение на будущую Олимпиаду, если не будут связаны «с ОКР или с Россией».

Мэр Парижа Анн Идальго во время визита в Киев 28 марта заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. При этом политик рьяно поддержала украинских атлетов, сказав, что французская столица их встретит «как героев, вы будете как дома».

По мнению депутата Госдумы и чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, ограничивающее права спортсменов решение существенно не меняет положение российского спорта и является ещё одной частью политического давления. Матыцин назвал немыслимой приостановку членства ОКР.