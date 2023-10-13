Лозанна, Швейцария, 13 октября, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Спортсмены из России смогут получить приглашение на Олимпиаду только в том случае, если не будут связаны «с Олимпийским комитетом России (ОКР) или с Россией», заявил 13 октября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах

Более детально критерии будут подготовлены несколько позже, отметил он.

«Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами. Это означает, что Олимпийский комитет России не играет роли в этом вопросе. Важно, чтобы (у спортсменов. — Прим. ред.) не было никакой связи с ОКР или Россией», — сказал Бах журналистам.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 октября МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России «до дальнейшего уведомления». В комитете это решение объяснили тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Решение МОК существенно не меняет положение, в котором сейчас находится российское спортивное сообщество, и является частью политического давления, которое пытаются оказывать на Россию, отметила в беседе с корреспондентом ИА Регнум депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Решение исполкома Международного олимпийского комитета о приостановке членства Олимпийского комитета России является политически мотивированным, принято под давлением Вашингтона и ведёт к коррозии мирового спорта, заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.