Москва, 28 марта, 2023, 20:05 — ИА Регнум. Критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования являются дискриминацией и нарушением прав человека. Об этом 28 марта заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Сергей Бобылев/ТАСС Станислав Поздняков

«Параметры и критерии возвращения российских спортсменов абсолютно неприемлемы. Нейтральный статус — это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина», — сказал Поздняков.

Он отметил, что на это неоднократно обращали внимание международные эксперты, но их позиция была полностью проигнорирована.

Также глава ОКР добавил, что Россия категорически не согласна с применением дополнительных процедур допинг-тестирования по отношению к российским спортсменам. Он обратил внимание, что срок действий ограничений по делу WADA против РУСАДА истёк в 2022 году.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе российских спортсменов, не поддержавших спецоперацию. Причём это не касается Олимпиады-2024, по которой решение отложено.