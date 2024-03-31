Париж, 31 марта, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Мэр Парижа Анн Идальго во время своего визита в Киев 28 марта заявила, что парижане не будут рады российским и белорусским участникам Олимпиады. Об этом сообщило Le Monde.

Jacques Paquier Анн Идальго

«Хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже», — цитирует Идальго издание.

При этом политик рьяно поддержала украинских атлетов, сказав, что Париж их встретит «как героев, вы будете как дома».

Отмечается, что Анн Идальго уже четвёртый раз посещает Украину с начала спецоперации.

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Как сообщало ИА Регнум, МОК запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады в июле в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд 19 марта заявил, что медали, которые они получат, не будут учитываться ни в одной из турнирных таблиц.

К Играм-2024 допустили 12 российских и семь белорусских спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом. По мнению экспертов, на Олимпиаду могут квалифицировать ещё 36 атлетов из России и 22 из Белоруссии.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Олимпийские игры без российских атлетов будут ущербными и неинтересными, поскольку россияне лидируют по многим направлениям. Он добавил, что Россия станет развивать свой спорт, будет заниматься организацией международных соревнований, в том числе в рамках БРИКС, а также следовать принципам олимпизма.

МИД Франции получил рекомендации от главного управления внутренней безопасности страны (DGSI) отказаться от проведения церемонии открытия Олимпиады в Париже. Отмечается, что планируемый формат речного парада небезопасен — есть вероятность «возвращения массового терроризма во Францию».