Москва, 6 сентября, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Российские спортсмены получили допуск к международным соревнованиям по 26 олимпийским видам спорта из 39, заявил 6 сентября замглавы Минспорта РФ Алексей Морозов.

РИА Новости/Владимир Астапкович

На коллегии ведомства заместитель министра отметил, что в большинстве видов спорта на международных соревнованиях команды из-за отсутствия допуска выступить не смогут.

«Но мы считаем, что там, где мы можем участвовать, мы должны участвовать. По 26 олимпийским видам спорта из 39 есть допуск на международные соревнования», — сказал Морозов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что ни российских, ни белорусских спортсменов нельзя допускать до международных соревнованиях по командным видам спорта.

Что касается некомандных состязаний, исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования только в качестве нейтральных атлетов. Не допускать решили тех, кто публично высказывался в поддержку СВО или как-то связан с российскими силовыми структурами.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК нарушает права человека и демонстрирует дискриминацию своими критериями допуска на международные соревнования.

За день до этого МИД Польши опубликовал заявление от имени пяти стран, включая Великобританию и прибалтийские республики, с требованием не допускать российских спортсменов на международные соревнования.

26 июля — 11 августа 2024 года в Париже состоятся XXXIII летние Олимпийские игры.

6 сентября председатель Федерации фехтования России Ильгар Мамедов на коллегии Минспорта сообщил, что российские фехтовальщики не смогут участвовать в отборе на Олимпиаду — ведущих спортсменов не допустили.