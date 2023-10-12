Москва, 12 октября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) до дальнейшего уведомления. Об этом 12 октября заявил журналистам директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

По его словам, такое решение принято в связи с тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Решение ОКР включить в членство четыре олимпийских совета является нарушением Олимпийской хартии, так как оно нарушает территориальную целостность Украины», — заявил Адамс.

Он добавил, что ОКР отстранён немедленно до дальнейшего уведомления и не может больше выполнять функции национального олимпийского комитета и получать средства от МОК.

5 октября президент ОКР Станислав Поздняков сообщал, что были учтены рекомендации Комиссии по членству и принято решение включить в состав членов ОКР пять новых региональных общественных организаций — олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Ярославской области.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 дискредитирует саму идею олимпийского спорта. Он подчеркнул, что подобные ограничения не предвещают ничего позитивного для олимпийского движения в будущем.

3 октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против того, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Она заявила, что такой шаг будет равносильным тому, чтобы сдаться.