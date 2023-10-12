Москва, 12 октября, 2023, 19:22 — ИА Регнум. Решение Международного Олимпийского комитета (МОК) отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) существенно не меняет положение, в котором сейчас находится российское спортивное сообщество, и является частью политического давления, которое пытаются оказывать на Россию. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделилась депутат Государственной думы и чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

Павел Бедняков/РИА Новости

Ранее МОК объявил об отстранении Олимпийского комитета России до дальнейшего уведомления. В Международном олимпийском комитете своё решение объяснили тем, что ОКР включил в свой состав олимпийские советы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

По словам Журовой, решение МОК не принесло новых существенных изменений, поскольку российские спортсмены уже столкнулись с массовыми ограничениями на международных соревнованиях.

«Есть нюанс с компенсацией части затрат, которые, как правило, берёт на себя МОК во время тех же Олимпийских игр. Но здесь наш комитет и, наверное, спортсмены этого лишаются. Но это не существенно, сами справимся с финансовой составляющей. Важно, чтобы российских спортсменов, которые будут участвовать в соревнованиях, не выдвинули теперь под статус диссидентов или беженцев. Такое решение к нашим ребятам просто неприемлемо», — отметила Журова.

Она обратила внимание, что решение МОК не должно повлиять на участие российских спортсменов, которые приняли решение участвовать под нейтральным статусом, такое право за ними остаётся.

«В МОК хотели и искали варианты как юридически нас обвинить и не допустить до международных соревнований. Спорт — это часть того политического давления, которое на нас сейчас оказывается. И, наверное, даже можно сказать, что всё шло к такому их решению, что они его предполагали», — поделилась депутат.

Журова напомнила, что российская сторона, уже наученная опытом с ограничениями, приняла решение об организации своих масштабных международных спортивных соревнований — Игр дружбы.

«У нас есть своё понимание, как мы будем развивать спорт, свои соревнования, и у нас будут «Игры дружбы», которые станут ещё популярнее Олимпийских игр. И будет флаг, и будет гимн, и дружественные страны», — заключила Журова.

Также ожидаемым такое решение МОК счёл и президент Федерации спортивных журналистов России Николай Долгополов. Он подчеркнул, что международное олимпийское движение в целом очень быстро перерастает из чисто спортивного движения в международное политическое.

«Я этого ожидал. Для МОК такое решение неприемлемо, но мы не могли не поступить так, как поступили по отношению к четырём новым регионам. И решение включить их в состав национального олимпийского комитета назрело давно. Я рад, что на него решились, и думаю, мы понимали возможные последствия», — отметил Долгополов.

Он обратил внимание на то, что политическая ситуация в мире так влияет на спорт, что ограничения и санкции уже перерастают в настоящую дискриминацию по национальному признаку.

«Я абсолютно не согласен с тем, что мы якобы ставим альтернативы или ультиматумы МОК. Это МОК сделал свои решения безальтернативными для нас. А мы не должны сидеть молчать и ждать, какое следующее дурацкое решение примут отцы международного спортивного движения, на которых нажали люди из некоторых стран, особенно из США», — поделился эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 дискредитирует саму идею олимпийского спорта. Он подчеркнул, что подобные ограничения не предвещают ничего позитивного для олимпийского движения в будущем.

3 октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против того, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Она заявила, что такой шаг будет равносильным тому, чтобы сдаться.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября исполком УЕФА разрешил юношеским сборным России участвовать в международных турнирах без флага, гимна, национальной символики на форме и за пределами РФ, но 10 октября объявил об отмене этого решения. В организации пояснили, что «не было найдено технического решения, позволяющего российским командам играть».