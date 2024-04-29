Москва, 29 апреля, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесской Республике, сообщили 29 апреля в СК.

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«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Карачаево-Черкесской Республике Щепкину доложить о ходе расследования уголовного дела», — рассказали в ведомстве.

Следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317, п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконные ношение и хранение оружия и боеприпасов).

По версии следствия, 28 апреля пятеро местных жителей совершили нападение на наряд ДПС, который нёс службу в посёлке Мара Аягъы. Преступники подъехали на автомобиле марки «ВАЗ-2109», бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство, после чего произвели несколько выстрелов. Полицейские открыли ответный огонь. В результате всех нападавших ликвидировали. Двое сотрудников полиции погибли на месте, четверых доставили в больницу.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 апреля вооружённая группа напала на пост ГИБДД, открыв стрельбу по полицейским. Позднее в тот же день стало известно, что правоохранители ответным огнём ликвидировали пятерых напавших. В региональном следственном управлении заявили, что ликвидированные преступники участвовали в нападении на сотрудников ДПС 22 апреля.

В МВД назвали имена погибших при нападении на пост ДПС в Карачаево-Черкесии. Смертельные ранения получили прибывшие в командировку заместитель начальника отдела полиции «Щучанский» города Кургана подполковник внутренней службы Антон Валиков и водитель отдела полиции № 1 города Кургана старшина Андрей Артамонов. Глава региона Рашид Темрезов пообещал помочь семьям погибших и раненых сотрудников МВД.