Черкесск, 29 апреля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Стали известны имена погибших в результате нападения на временный пост ДПС в посёлке Мара Аягъы в Карачаево-Черкесии. Об этом 29 апреля сообщило местное МВД.

Кадр из видео

Смертельные ранения получили прибывшие в командировку заместитель начальника отдела полиции «Щучанский» города Кургана подполковник внутренней службы Антон Валиков и водитель отдела полиции № 1 по Кургану старшина Андрей Артамонов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3885509" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Руководство и личный состав МВД по Карачаево-Черкесской Республике выражают соболезнования родным и близким погибших сотрудников», — сообщило ведомство в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 апреля вооружённые преступники напали на пост ГИБДД, подъехали к посту на автомобиле, произвели взрыв и открыли стрельбу по полицейским. Погибли два сотрудника полиции, ещё четверо получили ранения. Позднее в тот же день стало известно, что правоохранители ответным огнём ликвидировали пятерых напавших на пост ДПС. В региональном следственном управлении заявили, что ликвидированные преступники участвовали в нападении на сотрудников ДПС 22 апреля. По факту нападения в ночь на 29 апреля возбудили уголовное дело.