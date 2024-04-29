Черкесск, 29 апреля, 2024, 08:20 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии сотрудники правоохранительных органов ликвидировали пятерых боевиков, совершивших нападение на наряд ДПС в Карачаевском районе. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Кадр из видео

В ведомстве уточнили, что нападение на наряд полицейских, несущих службу в посёлке Мара Аягъы, пятеро местных жителей совершили 28 апреля.

Злоумышленники подъехали на автомашине марки ВАЗ-2109 и бросили в сторону сотрудников полиции взрывное устройство, после чего начали стрелять из огнестрельного оружия.

«Полицейские открыли ответный огонь по нападавшим. В результате боестолкновения все фигуранты ликвидированы», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В результате нападения погибли два сотрудника полиции, ещё четверых госпитализировали в медучреждение.

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Как сообщало ИА Регнум, нападение на сотрудников полиции в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске преступники совершили 22 апреля. Злоумышленники открыли огонь по дежурному наряду группы быстрого реагирования, а затем похитили у них табельное оружие и боеприпасы.

В результате нападения погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант полиции Роман Гущин. По данному факту возбудили уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, хищении оружия и боеприпасов (ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ).

На следующий день в розыск объявили пять причастных к преступлению лиц. Ими оказались: Руслан и Ахмат Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семёнов, Владимир Аверьянов.

24 апреля в Карачаево-Черкесской Республике нашли автомобиль боевиков, напавших на полицейских в Карачаевске.