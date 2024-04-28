Карачаевск, Карачаево-Черкесия, 29 апреля, 2024, 01:08 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесской Республике в ночь на 29 апреля было совершено очередное нападение на сотрудников полиции, на этот раз на пост ГИБДД в Карачаевске. Есть погибшие и раненые. О происшествии сообщил Telegram-канал «112».

Alexas_Fotos Стрельба

Около полуночи к посту подъехал автомобиль с неизвестными, они взорвали гранату или самодельное взрывное устройство, а потом начали стрелять по сотрудникам полиции.

«В ходе столкновения погиб прикомандированный сотрудник, четверо местных полицейских получили ранения. Трое боевиков ликвидированы», — сообщил источник.

Силовики устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в Карачаево-Черкесской Республике нашли автомобиль боевиков, напавших на полицейских в Карачаевске.

Нападение на полицейских произошло 22 апреля в районе Нижнего рынка в Карачаевске, в республике был введён план «Сирена». Неизвестные открыли огонь по дежурному наряду группы быстрого реагирования, а затем похитили у них табельное оружие и боеприпасы.

В результате нападения погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант полиции Роман Гущин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, хищении оружия и боеприпасов.

На следующий день в розыск объявили пять причастных к преступлению лиц.

Ими оказались: Руслан и Ахмат Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семёнов, Владимир Аверьянов.

23 апреля в республике простились с погибшими полицейскими.