Черкесск, 29 апреля, 2024, 09:21 — ИА Регнум. Ликвидированные в ночь на 29 апреля в Карачаево-Черкесии преступники участвовали в нападении на сотрудников ДПС 22 апреля. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.

Кадр из видео

«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершённого 22 апреля текущего года», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По версии следствия, пятеро подозреваемых 28 апреля напали на наряд полиции в посёлке Мара Аягъы Карачаевского района. Они бросили в сторону правоохранителей взрывчатку, после чего открыли по ним огонь из автоматов. В ходе перестрелки всех нападавших ликвидировали. Пострадали четверо силовиков, их госпитализировали. Ещё двое полицейских погибли.

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Как сообщало ИА Регнум, злоумышленники напали на наряд ДПС в посёлке Мара Аягъы 28 апреля. По данным следствия, боевики подъехали к посту на машине ВАЗ-2109.

Выехавшие на место происшествия следователи и криминалисты провели осмотр места преступления, изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных взрывных устройств. Правоохранители возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ.

Неделю назад преступники совершили ещё одно нападение на сотрудников полиции в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске. 22 апреля злоумышленники открыли огонь по дежурному наряду группы быстрого реагирования, а затем похитили у них табельное оружие и боеприпасы. В результате погибли два сотрудника полиции, третий получил ранение.

На следующий день в розыск объявили пять причастных к преступлению лиц. Ими оказались: Руслан и Ахмат Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семёнов, Владимир Аверьянов.