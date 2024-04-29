Глава КЧР пообещал помощь семьям погибших при нападении на пост ДПС
Глава КРЧ Темрезов пообещал помощь семьям погибших при нападении на пост ДПС
Черкесск, 29 апреля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Семьи погибших и раненых в результате нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии сотрудников МВД получат помощь, написал 29 апреля глава региона Рашид Темрезов в Telegram-канале.
«Семьям погибших и раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — отметил Темрезов.
Глава региона выразил соболезнования семьям погибших сотрудников полиции. Он подчеркнул, что правоохранители погибли, с честью выполняя профессиональный долг и защищая мирных граждан от опасных преступников.
Четверым получившим ранения сотрудникам МВД Темрезов пожелал скорейшего выздоровления. Он добавил, что ситуацию лично контролирует министр здравоохранения Карачаево-Черкессии.
Как сообщало ИА Регнум, в посёлке Мара-Аягъы в ночь на 29 апреля на пост ДПС напали пятеро, открыв огонь по дежурному наряду группы быстрого реагирования. Они захватили табельное оружие и боеприпасы. Позже МВД проинформировало о ликвидации преступников.
Погибли два сотрудника полиции, ещё четверо получили ранения. СК возбудил уголовное дело по двум статьям УК России. По версии следствия, совершившие налёт на пост ДПС участвовали в нападении на сотрудников дорожно-постовой службы 22 апреля.