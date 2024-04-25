Москва, 25 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Ядерные объекты стран Североатлантического альянса (НАТО) на территории Польши станут военной целью для России, заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков.

Jaap Arriens/Global Look Press

«Безусловно, расширение практики совместных ядерных миссий НАТО — независимо от того, кто станет той страной или теми странами, которые могут присоединиться к уже участвующим в этой практике, — носит сугубо дестабилизирующий характер. А по факту — угрожающий», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, приближение совместных ядерных миссий НАТО обостряет исходящую в адрес России угрозу.

Он отметил, что политики, обсуждающие подобные планы, должны осознать, что размещение ядерных объектов на территории Польши не добавит ей безопасности, а в военном планировании России они будут стоять на переднем плане.

Заявление Дуды

В интервью изданию Fakt президента Польши Анджея Дуда допустил размещение на польской территории ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках (программы) Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — сказал он.

Дуда отметил, что Польша является союзником НАТО, поэтому у Варшавы есть обязательства, а это значит, что страна «просто реализует общую политику».

Он также подчеркнул, что данный вопрос «уже некоторое время является темой польско-американских переговоров».

Реакция

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь заявил, что обстоятельства, побудившие Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. По его словам, инициативы в этой сфере должны быть хорошо подготовлены.

Дуда позднее пояснил, что решение о размещении в Польши ядерных сил США ещё не принято. Одновременно он высказал предположение, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области.

23 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и, в частности, по их размещению в Польше.

«У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», — сказал Столтенберг.

Позиция России

Комментируя слова Дуды, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил журналистам, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя американское ядерное оружие.

«Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов, и в любом случае будут делать всё необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал Песков.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным. В случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО, отметила она.

Россия в области военного планирования и сейчас относится к Польше с особым вниманием из-за участия Варшавы в ядерных миссиях НАТО, добавила она.

«В случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО», — отметила она.

Польский фактор учитывался Россией и Белоруссией при принятии дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства, добавила Захарова.

Мнение экспертов

В случае, если американское ядерное оружие появится на территории Польши, Россия действительно может ответить размещением ядерных сил в Калининградской области, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Мы можем разместить наше ядерное оружие в Калининградской области, которая граничит с Польшей. Поляки играют в опасные игры, но всегда проигрывают. Размещение ядерного оружия в Польше — это очень серьёзно, поэтому ответы России могут быть самыми разными», — отметил эксперт.

Он также напомнил о Союзном государстве России и Белоруссии. У Белоруссии также есть ядерное оружие, добавил Дандыкин.

Прежде чем что-то делать, Польше стоит хорошо обдумать возможные последствия. Это политический вопрос: поляки стремятся стать крупной державой, первой в Европе. Они готовы даже платить за то, чтобы на их территории находились американские военные. Однако это может привести к нежелательным последствиям. Ведь на каждое действие есть противодействие, добавил эксперт.

В свою очередь полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что в случае размещения ядерного оружия на территории Польши Россия увеличит свой ядерный потенциал на территории Белоруссии.

«Также будут приняты все меры для того, чтобы критические инфраструктурные объекты Польши были внесены в перечень объектов для поражения российским ядерным оружием. Эта информация будет доведена до руководства Польши»,— добавил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия также будет наращивать свои ядерные силы в Калининграде.