Варшава, 22 апреля, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Руководство Польши готово пойти на размещение на территории республики американского ядерного оружия, сообщил президент страны Анджей Дуда в интервью изданию Fakt.

ТАСС/ EPA/Pawel Supernak Анджей Дуда

«Если наши союзники решат разместить ядерное оружие в рамках (программы) Nuclear Sharing также и на нашей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО, мы к этому готовы», — сказал он.

Дуда отметил, что Польша является союзником НАТО, поэтому у Варшавы есть обязательства, а это значит, что страна «просто реализует общую политику».

Он также подчеркнул, что данный вопрос «уже некоторое время является темой польско-американских переговоров».

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля зампред Европарламента (ЕП) Катарина Барлей в интервью немецкой газете Tagesspiegel заявила, что Евросоюз может обзавестись собственной ядерной программой после заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не стал бы защищать страны НАТО, не выполнившие своих финансовых обязательств.

В беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ядерная угроза со стороны Запада повышается, поэтому Россия будет вынуждена предпринять ответные меры. По его словам, в их число может войти ввод в стратегические ракетные комплексы адресов британских баз или складов, где будут храниться американские атомные бомбы.