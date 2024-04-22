Варшава, 22 апреля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Обстоятельства, побудившие президента Польши Анджея Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает 22 апреля издание Wiadomosci.

European People's Party

Ранее в интервью изданию Fakt Дуда допустил размещение на польской территории ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши — союзника НАТО — есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

«Я с нетерпением ожидаю встречи с господином президентом Дудой, так как вопрос напрямую и очень однозначно касается польской безопасности. Я должен хорошо понять намерения господина президента», — сказал Туск.

По словам премьера, безопасность Польши очень важна, но возможные инициативы в этой сфере должны быть хорошо подготовлены отвечающими за это людьми. Речь идёт об очень серьёзной инициативе, добавил Туск и подчеркнул, что должен знать все обстоятельства, склонившие Дуду к такому заявлению.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя американское ядерное оружие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным. В случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО, отметила она.