Москва, 22 апреля, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Россия может разместить своё ядерное оружие (ЯО) в Калининградской области. Об этом 22 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды о готовности Варшавы разместить на своей территории американское ядерное оружие.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы можем разместить наше ядерное оружие в Калининградской области, которая граничит с Польшей. Поляки играют в опасные игры, но всегда проигрывают. Размещение ядерного оружия в Польше — это очень серьёзно, поэтому ответы России могут быть самыми разными», — отметил эксперт.

Он также напомнил о Союзном государстве России и Белоруссии. У Белоруссии также есть ядерное оружие, добавил Дандыкин.

Прежде чем что-то делать, Польше стоит хорошо обдумать возможные последствия. Это политический вопрос: поляки стремятся стать крупной державой, первой в Европе. Они готовы даже платить за то, чтобы на их территории находились американские военные. Однако это может привести к нежелательным последствиям. Ведь на каждое действие есть противодействие, добавил эксперт.

В свою очередь полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что в случае размещения ядерного оружия на территории Польши Россия увеличит свой ядерный потенциал на территории Белоруссии.

«Также будут приняты все меры для того, чтобы критические инфраструктурные объекты Польши были внесены в перечень объектов для поражения российским ядерным оружием. Эта информация будет доведена до руководства Польши. Кроме того, Россия будет наращивать свои ядерные силы в Калининграде», — добавил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Дуда заявил, что власти страны готовы пойти на размещение у себя на территории американского ядерного оружия. Польша является союзником НАТО, поэтому у Варшавы есть обязательства, а это значит, что страна реализует общую политику, отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные примут ответные меры на возможное размещение в Польше ядерного оружия США.

Зампред Европарламента Катарина Барлей 13 февраля заявила, что Евросоюз может обзавестись собственной ядерной программой после заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не стал бы защищать страны НАТО, не выполнившие своих финансовых обязательств.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с ИА Регнум заявил, что ядерная угроза со стороны Запада повышается, поэтому Россия будет вынуждена предпринять ответные меры. По его словам, в их числе может быть ввод в стратегические ракетные комплексы адресов британских баз или складов, где будут храниться американские атомные бомбы.