Варшава, 22 апреля, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Никаких решений на тему размещения в Польше ядерного оружия США ещё не принято, заявил 22 апреля журналистам президент страны Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я хочу сделать акцент на том, чтобы не было никаких сомнений, что никаких решений по этому вопросу не принято», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в интервью изданию Fakt Дуда допустил размещение на польской территории ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь заявил, что обстоятельства, побудившие Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. По его словам, инициативы в этой сфере должны быть хорошо подготовлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил журналистам, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя американское ядерное оружие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным. В случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО, отметила она.