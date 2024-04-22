Москва, 22 апреля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Российские военные примут ответные меры на возможное размещение в Польше ядерного оружия США. Об этом 22 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Варшава готова пойти на размещение у себя в стране американского ядерного оружия.

«Военные, разумеется, будут анализировать ситуацию в случае реализации таких планов и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги, чтобы гарантировать нашу безопасность», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля Дуда заявил, что власти страны готовы пойти на размещение у себя на территории американского ядерного оружия. Польша является союзником НАТО, поэтому у Варшавы есть обязательства, а это значит, что страна реализует общую политику, утверждает он.

Зампред Европарламента Катарина Барлей13 февраля заявила, что Евросоюз может обзавестись собственной ядерной программой после заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не стал бы защищать страны НАТО, не выполнившие своих финансовых обязательств.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкинв беседе с ИА Регнум заявил, что ядерная угроза со стороны Запада повышается, поэтому Россия будет вынуждена предпринять ответные меры. По его словам, в их число может войти ввод в стратегические ракетные комплексы адресов британских баз или складов, где будут храниться американские атомные бомбы.