Москва, 22 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Заявления руководителей Польши о готовности разместить на территории страны ядерное оружие США являются провокационными, заявила 22 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

22 апреля президент Польши Анджей Дуда сообщил, что власти страны готовы пойти на размещение у себя на территории американского ядерного оружия. Польша является союзником НАТО, поэтому у Варшавы «есть обязательства», сказал он.

«Подобные провокационные заявления руководства Польши не новость. Свои амбиции в плане того, как бы покрепче «прильнуть» к размещённому в Европе ядерному оружию США, польские власти не скрывают давно и активно их вплетают в свою глубоко враждебную по отношению к России политику», — сказала официальный представитель МИД «РИА Новости».

Россия в области военного планирования и сейчас относится к Польше с особым вниманием из-за участия Варшавы в ядерных миссиях НАТО, добавила она.

«В случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО», — отметила она.

Польский фактор учитывался Россией и Белоруссией при принятии дополнительных мер по укреплению безопасности Союзного государства, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что, если планы по размещению американского ядерного оружия в Польше будут реализованы, российские военные примут все необходимые ответные меры.

В марте 2023 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о размещении тактического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии. При этом Путин подчеркнул, что речь идет не о передаче, а именно о размещении оружия. Лукашенко выражал уверенность, что после реализации этой меры на Белоруссию никто не посмеет напасть.