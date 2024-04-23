Варшава, 23 апреля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. У НАТО нет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и, в частности, по их размещению в Польше, заявил 23 апреля журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА Регнум

Так он ответил на просьбу прокомментировать высказывания президента Польши Анджея Дуды о возможном размещении в Польше ядерного оружия США.

«У НАТО никаких планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и размещению каких бы то ни было сил в какой-либо стране НАТО», — сказал Столтенберг.

Как передавало ИА Регнум, ранее в интервью изданию Fakt Дуда допустил размещение на польской территории ядерного оружия США. Он отметил, что у Польши, союзника НАТО, есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в свою очередь заявил, что обстоятельства, побудившие Дуду высказаться о возможном размещении в стране ядерного оружия, не до конца ясны. По его словам, инициативы в этой сфере должны быть хорошо подготовлены.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил журналистам, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя американское ядерное оружие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным. В случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО, отметила она.

Дуда позднее пояснил, что решение о размещении в Польши ядерных сил США ещё не принято. Одновременно он высказал предположение, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области.

В случае, если американское ядерное оружие появится на территории Польши, Россия действительно может ответить размещением ядерных сил в Калининградской области, отметил в беседе с ИА Регнум капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.