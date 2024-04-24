Москва, 24 апреля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов был задержан на рабочем месте, он не признал вину в получении взятки. Об этом 24 апреля сообщили в правоохранительных органах.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

«Иванова задержали на рабочем месте. Вину в инкриминируемом преступлении он не признаёт», — заявили там.

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Как передавало ИА Регнум, днём 23 апреля Иванов был в числе присутствующих на заседании коллегии Минобороны России.

Вечером 23 апреля Следственный комитет сообщил о задержании Иванова, подозреваемого в получении взятки не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, включая обыски по месту жительства. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме замминистра, были задержаны не менее трёх посредников, причастных к передаче денег.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что министр обороны Сергей Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя. Кроме того, о громком задержании доложили и президенту Владимиру Путину.

Басманный суд Москвы арестовал Иванова по уголовному делу о коррупции. В отношении замминистра обороны избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 23 июня 2024 года. Как отметили в суде, обвиняемый вступил в преступный сговор с третьими лицами с целью получения взятки.