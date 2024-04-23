Москва, 24 апреля, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заранее знал о планируемом задержании своего заместителя Тимура Иванова.

Mil.ru Тимур Иванов

Кроме того, по словам Пескова, о громком задержании доложили и президенту РФ Владимиру Путину.

Силовики, по словам осведомлённых источников, уже долгое время вели разработку Иванова. При этом, в день задержания, 23 апреля замминистра обороны участвовал в заседании коллегии.

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Как передавало ИА Регнум, вечером 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки не менее 1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, в том числе обыски по месту жительства. Особо крупный размер считается от суммы 1 млн рублей. Согласно статье УК РФ, которая ему инкриминируется, военному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы. Это максимальное наказание по этой статье.

Правоохранители заявили, что следствие будет требовать ареста Иванова. Совершённое им преступление относится к особо тяжким.

Иванов родился в 1975 году в Москве. Он является действительным государственным советником I класса и кандидатом экономических наук.

В мае 2016 года Иванов был назначен заместителем министра обороны. Он курирует вопросы, связанные с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечение ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны.