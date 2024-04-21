Киев, 21 апреля, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Деньги, которые США решили выделить на военные нужды киевского режима, в основном даже не покинут территорию самих Соединённых Штатов Америки, при этом «купить» победу украинской стороне на поле боя они также не смогут.

Иван Шилов ИА Регнум

Так политический обозреватель Евгений Крутиков прокомментировал ИА Регнум скептицизм Вашингтона относительно шансов Киева на военную победу после решения Конгресса выделить Украине 61 млрд долларов на военные нужды.

Выделение Штатами финансовых средств для оказания военной помощи Украине вовсе не состоит в буквальной передаче денег киевскому режиму, пояснил эксперт. Значительная доля выделяемых средств не покинет территорию США. Просто американские власти, как это уже делалось ранее, организуют поставки некоторых имеющихся на складах вооружений, оценив их в определённую сумму. А на выделенные средства разместят заказы для ВПК на собственных предприятиях. Впрочем, не только это обстоятельство мешает киевскому режиму обратить американские миллиарды в победу на поле боя, отметил аналитик.

«Причем план передачи вооружений не утверждён, у каждой стороны есть своё представление о том, что именно надо передавать. Есть своё мнение у Киева, а есть представление европейское и американское. Это три абсолютно разные точки зрения, три разных списка вооружений. Более того, сами эти списки пока существуют лишь в виртуальной реальности, потому что такого количества вооружений нет ни в Соединённых Штатах, ни в Европе. Да, есть в США огромное, просто немереное количество танков «Абрамс». Но одними танками современную войну не выиграть, как мы видим. То есть по факту они не нужны в таком количестве. А европейские возможности практически исчезли. То есть финансовая составляющая и практическая составляющая на поле боя — это разное», — объяснил Крутиков.

Более того, киевский режим, обратил внимание специалист, занимается сейчас поисками оружия по всему миру. Пример — ракеты среднего класса «Точка У» — морально устаревшие, но привычные для украинских военных. И только о стрелковом вооружении можно условно говорить, что его запасы практически неисчерпаемы.

То есть непосредственно на боевых действиях на Украине сам факт выделения даже такой крупной суммы, как 61 млрд долларов, не скажется. Все разговоры о том, что на эти деньги киевский режим сможет купить победу, не имеют отношения к реальности, убеждён Крутиков.

Выделяемый Соединёнными Штатами очередной финансовый транш, предназначенный для оказания военной помощи киевскому режиму, едва ли сможет повлиять на его судьбу, говорится в материале американской The Wall Street Journal.

Журналисты пришли к выводу, что новая порция финансовой помощи вряд ли сможет кардинально изменить нынешнее сложное положение Украины на поле боя, учитывая успехи, достигнутые Россией за несколько недавних месяцев. Проблемы киевского режима включают острый дефицит боеприпасов и личного состава.

Однако новый пакет помощи, по оценке авторов статьи, позволит украинским войскам сдерживать продвижение России до определённого момента в 2025 году, когда поддержку Украины увеличат страны Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, палата представителей Конгресса США вечером 20 апреля приняла законопроект о выделении 61 млрд долларов для оказания военной помощи украинским властям. За это решение проголосовали 311 конгрессменов, 112 выступили против.

Реагируя на это событие, глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал «достичь мира силой». Он также заявил, что выделенные деньги «предотвратят» расширение конфликта и якобы спасут многие тысячи жизней.

В свою очередь конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала это решение палаты представителей предательством интересов США со стороны спикера палаты представителей Майкла Джонсона. По её словам, если бы не вероломство Джонсона, страна могла бы стать сильнее.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вечером 20 апреля заявила, что выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню со стороны США только усугубит кризисные явления. Она назвала выделение помощи киевскому режиму прямым спонсированием террористической деятельности.