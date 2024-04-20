Москва, 20 апреля, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит кризисные явления, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, Израилю и Тайваню усугубит мировые кризисные явления…» — написала она 20 апреля в своём Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что предоставление военной поддержки Киеву является прямым спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.

Кроме того, по словам Захаровой, помощь США израильской стороне приведёт к беспрецедентной эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, в середине февраля палата представителей Конгресса США ушла на каникулы, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Американский президент Джо Байден раскритиковал конгрессменов за их решение уйти на перерыв без одобрения документа.

Позднее члены палаты Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден предложили альтернативный вариант законопроекта о помощи Украине и Израилю с ужесточением мер по охране государственных границ США. Документ предусматривал выделение Пентагону более $66 млрд, из которых около $47 млрд предназначались Киеву, а $10 млрд и $5 млрд — Тель-Авиву и странам Индо-Тихоокеанского региона.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Украине. Предварительная сумма, которую планируют выделить на эти цели составит $61 млрд.

Документ поддержали 311 конгрессменов, а 112 — выступили против. Далее законопроект направят в верхнюю палату Конгресса. В случае его одобрения американскими сенаторами документ передадут на подпись главе Белого дома.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин назвала позором выделение помощи Украине. Она пояснила, что этот шаг ведёт к уничтожению целого поколения мужского населения этой страны.