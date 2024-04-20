Вашингтон, 20 апреля, 2024, 20:52 — ИА Регнум. Палата представителей США приняла законопроект о выделении помощи Украине. Это следует из результатов голосования 20 апреля.

Global Look Press/Rod Lamkey

Предварительная сумма выделяемой Украине помощи — 61 млрд долларов. Согласно результатам голосования, 311 конгрессменов выступили за, 112 — против. Законопроект направят в сенат, в случае утверждения его подпишет президент США Джо Байден.

Перед этим палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля нижняя палата Конгресса США ушла на перерыв, не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Байден тогда напоминал, что Вашингтон не может продолжать поставки оружия на Украину без одобрения конгрессом соответствующего законопроекта. Он раскритиковал и выразил возмущение решением палаты представителей уйти на перерыв без проведения голосования по законопроекту.

Законодатели палаты представителей Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден позднее предложили альтернативную версию законопроекта о помощи Украине и Израилю и ужесточении мер по охране государственных границ, которое заключается в выделении минобороны США более $66 млрд долларов, из которых около $47 млрд предназначены для Украины, $10 млрд и $5 млрд — для Израиля и Индо-Тихоокеанского региона. Ещё одним вариантом стал проект помощи, предусматривающий возмещение части переданных в виде кредита средств.

13 апреля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин сообщила, что вскоре спикер палаты представителей Майк Джонсон представит законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, включающий помощь Украине. По её словам, он мог представить отдельный пакет помощи Израилю, но, вероятнее всего, свяжет её с $60 млрд для Украины, что продиктовано стремлением Джонсона «оказать давление» на конгрессменов с целью поддержки Израиля одновременно с финансированием Украины.