Вашингтон, 21 апреля, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Одобрение законопроекта о выделении военной помощи Украине назвала предательством интересов США со стороны спикера палаты представителей Майкла Джонсона конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. Об этом политик написала 20 апреля на странице в социальной сети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Конгресс США Украина

«Майк Джонсон снова предал Америку. После того, как он ничего не сделал для обеспечения безопасности южной границы Америки… спикер Джонсон только что направил 61 миллиард долларов на финансирование прокси-войны против России на Украине», — указала Грин.

По мнению конгрессвумен, если бы не вероломство Джонсона, Соединённые Штаты могли стать сильнее. Грин в очередной раз заявила, что палате представителей нужен новый спикер. Как подчеркнула Грин, американский народ и республиканцы были бы сильнее без вероломства Джонсона и предательства им своих же принципов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и странам Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваню. Украине планируется выделить около 61 миллиарда долларов, большая часть этой суммы пойдёт на контракты американским военно-промышленным компаниям.

Согласно результатам голосования, 311 конгрессменов поддержали законопроект, 112 выступили против.

Законопроект направят в сенат, в случае утверждения его подпишет президент США Джозеф Байден.

Как подчеркнула официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, финансовая поддержка Киева является прямым спонсированием его террористической деятельности. Кроме того, по её мнению, выделение США военной помощи Украине, Израилю и Тайваню только усугубит мировые кризисные явления.