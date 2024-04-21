Вашингтон, 21 апреля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Выделяемые США новые средства на военную помощь Украине едва ли смогут изменить судьбу Киева. Об этом 21 апреля написала американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Учитывая тяжёлое положение Украины на поле боя и успехи, достигнутые войсками Москвы за последние месяцы <…>, новая помощь вряд ли кардинально изменит судьбу Киева», — говорится в публикации.

Автор статьи напомнил об остром дефиците боеприпасов и личного состава у украинской армии.

По его мнению, новый пакет военной помощи Вашингтона может помочь Киеву сдерживать продвижение российских военных и не отступать до момента, когда европейские союзники Украины не смогут предоставить ей больше помощи в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине в размере 61 млрд долларов. За документ проголосовали 311 конгрессменов и ещё 112 выступили против него.

Позднее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский после одобрения Конгрессом США помощи Киеву пообещал «достичь мира силой». Он также заявил, что эти деньги «предотвратят» расширение конфликта и якобы спасут тысячи и тысячи жизней.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин 20 апреля назвала одобрение законопроекта о военной помощи Украине предательством интересов США со стороны спикера палаты представителей Майкла Джонсона. По её словам, если бы не вероломство Джонсона, страна могла бы стать сильнее.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вечером 20 апреля заявила, что выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню со стороны США только усугубит кризисные явления. Она назвала выделение помощи Киеву прямым спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.