Киев, 20 апреля, 2024, 21:27 — ИА Регнум. Законопроект о выделении около 61 млрд долларов на помощь Украине предотвратит расширение конфликта и якобы спасёт тысячи и тысячи жизней, заявил 20 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Справедливого мира и безопасности можно достичь только силой. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в сенате и отправлены на стол президенту Байдену», — написал он в соцсети X.

Зеленский поблагодарил палату представителей США и лично спикера Майка Джонсона за решение, которое, как он выразился, «направляет историю в нужное русло».

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля нижняя палата американского Конгресса приняла законопроекты о выделении помощи Украине почти на $61 млрд, из которых $23 млрд планируется потратить на пополнение американских военных складов после отправки вооружений Киеву. Также палата приняла законопроект о конфискации замороженных активов России и запрете на их разморозку. Средства планируется направить на помощь киевскому режиму. Чтобы законы вступили в силу, требуется согласование сената Конгресса и подпись президента США Джо Байдена.