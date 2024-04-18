Москва, 18 апреля, 2024, 12:43 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон на деле докажет, что действительно хочет так называемого «олимпийского перемирия», когда прекратит поставки украинской армии оружия, заявила 18 апреля на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Thanassis Stavrakis/AP/TASS

«Мне кажется, что проверкой на искренность подобных предложений, заявлений должно стать прекращение поставок вооружений», — заявила Захарова.

Пока из Франции идут поставки оружия Киеву, заявления Макрона о желании добиться мира не более чем общие рассуждения. На практике НАТО и ЕС занимаются раздуванием агрессии, провоцированием киевского режима к дальнейшим преступлениям.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 15 апреля в эфире телеканала BFMTV заявил, что намерен добиться перемирия во всех конфликтах в период проведения Олимпиады (пройдёт в Париже 26 июля — 11 августа). Он пообещал работать над «олимпийским перемирием» с привлечением многих партнёров. Также он заявил, что, вероятно, попросит помощи у председателя КНР Си Цзиньпина.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перемирие, как считают военные, киевский режим использует для попытки перегруппироваться и перевооружиться. Париж пока не делал никаких официальных шагов на этот счёт, добавил представитель Кремля.

Бывший посол России во Франции Александр Орлов назвал инициативу Макрона об «олимпийском перемирии» одной из его оплошностей, напомнив, что на Олимпиаду не пригласили российских атлетов. Дипломат также напомнил о том, что Макрон в конце февраля испортил отношения с Россией, заявив о возможности отправки европейских военных на Украину.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов 15 апреля сообщил, что из Франции на Украину отправили очередную партию самоходных артустановок Caesar.