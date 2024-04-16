Москва, 16 апреля, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Инициативы о перемирии в конфликте на Украине, такие как намерение президента Франции Эммануэля Макрона приостановить все военные конфликты на время проведения летней Олимпиады в Париже, осложняют попытки Киева перевооружиться в этот период. Об этом 16 апреля заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Гильем Бейкер/РИА Новости

Как отметил Песков, президенту России Владимиру Путину неоднократно задавали такого рода вопросы.

«И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что до настоящего времени Франция не делала никаких официальных шагов на этот счёт.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля Макрон заявил о желании добиться перемирия во всех конфликтах во время Олимпиады в Париже. По словам французского лидера, он хочет задействовать в этой работе многих партнёров и попросить о помощи председателя КНР Си Цзиньпина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 апреля заявил, что теперь настало время, когда Киев с Западом должны сесть за стол переговоров и окончательно договориться. До этого белорусский лидер отмечал, что если Минск может сыграть какую-то роль в мирном процессе по Украине, то всегда будет рядом с Россией.

Президент России Владимир Путин 20 февраля заявил, что российская сторона всё ещё готова к проведению переговоров по Украине и никогда не отказывалась от диалога по стабильности. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не прерывала диалог, это сделал Киев по прямой команде от США и Британии.