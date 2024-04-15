Мелитополь, 15 апреля, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Франция передала Украине новую партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Оружие поступило к украинским боевикам на запорожском направлении фронта. Об этом «РИА Новости» рассказал председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Министерство обороны Украины Французские САУ Caesar, переданные Киеву

«У противника появились новые французские САУ Caesar… Франция продолжает поставлять украинским боевикам оружие, из которого враг обстреливает освобождённую часть Запорожской области», — отметил он.

Рогов добавил, что ВСУ не экономят боеприпасы при ведении массированных артиллерийских обстрелов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта в Минобороны РФ подтвердили уничтожение украинской САУ Caesar французского производства на купянском направлении. Кроме того, противник за сутки потерял до 20 военнослужащих, три автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Российские военные нанесли огневое поражение живой силе и технике 32-й механизированной бригады ВСУ и отразили три украинские атаки в районе населённого пункта Синьковка в Харьковской области.

По данным газеты Le Parisien, Франция намерена передать Украине устаревшие бронемашины и зенитные ракеты. Французский министр обороны страны Себастьян Лекорню уверен, что около сотни «старых, но ещё функциональных бронемашин VAB», а также ракеты Aster помогут ВСУ удерживать протяжённую линию фронта.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что западные поставки оружия для ВСУ не поменяют ситуацию на поле боя. Любая западная техника будет нещадно уничтожаться.