Париж, 15 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон хочет добиться перемирия во всех конфликтах в период проведения Олимпийских игр в Париже. Он заявил об этом 15 апреля в эфире телеканала BFMTV.

Global Look Press/Lorenz Huter Президент Франции Эммануэль Макрон

«Мы будем работать над олимпийским перемирием», — сказал он.

Как отметил Макрон, он намерен задействовать в этой работе многих партнёров, а также попросить о помощи в этом вопросе председателя КНР Си Цзиньпина, который через несколько недель, по его словам, намерен посетить Париж.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 10 апреля заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что государствам альянса стоит с осторожностью относиться к позициям России по переговорам по Украине. По его утверждению, российская сторона якобы может использовать их для перевооружения.

Президент России Владимир Путин 20 февраля заявил, что Москва по-прежнему готова к переговорам по Украине и никогда не отказывалась от диалога по стабильности. Глава государства почеркнул, что Россия никогда не прерывала диалог, это сделала Украина по прямой команде из Лондона и Вашингтона, о чём Киев теперь прямо говорит на официальном уровне.

В администрации президента и Министерстве иностранных дел неоднократно заявляли, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации вокруг Украины при условии выполнения всех поставленных перед началом СВО требований и при условии признания новых территориальных реалий. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 12 марта отмечал, что Киев последовательно отказывается от переговоров, а потому спецоперация будет продолжаться.