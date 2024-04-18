Москва, 18 апреля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Отношения Москвы и Парижа не были за последние 50 лет настолько плохими, как теперь. Этому способствовали недавние заявления президента Франции Эммануэля Макрона, заявил 18 апреля экс-посол России во Франции Александр Орлов в эфире радиостанции RFI.

Сергей Корсун ИА Регнум

Российский дипломат отметил, что занимался отношениями России и Франции на протяжении полувека, и до сих пор они не были такими плохими, как сейчас.

«И в последнее время президент Франции всё-таки совершил некоторые оплошности, которые ещё сильнее расширили пропасть, которая сегодня разделяет Францию и Россию», — заявил Орлов.

К числу этих оплошностей он отнёс, во-первых, заявление французского президента о возможности отправки войск европейских стран на Украину. В результате от Парижа отмежевались практически все партнёры.

Вторая оплошность — это идея перемирия во время Олимпийских игр в Париже, на которые при этом не пригласили российских атлетов. Третья — приглашение России на церемонию по случаю 80-летие высадки союзников в Нормандии без президента Владимира Путина.

«Это приглашение может быть воспринято только как оскорбление», — сказал Орлов.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 27 февраля в Париже после конференции по поддержке Украины заявил, что главы стран ЕС обсуждали возможность отправки своих военных на Украину, отметив, что общего мнения на этот счёт у европейских лидеров пока нет. Позже Париж и представители ЕС давали многочисленные пояснения на эту тему, утверждая, что речь шла не о войсках.

Как отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Макрон очень старается понравиться США и занимается тем, что провоцирует союзников по НАТО. При этом Макрон преследует свои личные цели, не заботясь о своём народе.

Затем 15 апреля он заявил, что хочет в период проведения Олимпийских игр в Париже добиться перемирия во всех конфликтах и что намерен просить о помощи в этом вопросе председателя КНР Си Цзиньпина. Десятью днями ранее он заявил, что проведение Олимпиады якобы находится из-за России под угрозой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это заявление неприемлемым.

СМИ Франции 16 апреля сообщили, что власти страны хотят пригласить российских представителей на празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. Президента России Владимира Путина приглашать не собираются. Комментируя эту информацию, Песков усомнился в её достоверности и сообщил, что никаких приглашений Кремль не получал.