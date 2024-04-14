Берлин, 14 апреля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Вице-президент нижней палаты бундестага от партии социал-демократов (СДПГ) Айдан Озогуз удалила публикацию из соцсети X (бывшая Twitter), в которой заявила, что нападение Ирана на Израиль было спровоцировано израильской атакой на посольство в Дамаске. Однако вскоре сообщение было удалено политиком из-за критики, пишет Bild.

Annette Riedl/Global Look Press Айдан Озогуз

«Слишком много войн, слишком много людей поставлены под угрозу, заложники не освобождены, люди страдают от голода. Беспокоюсь о всех людях на Украине, в Израиле и в секторе Газа. Зачем нужно было провоцировать ещё и эту ситуацию? Бомбардировка иранского посольства поставила под угрозу Ближний Восток», — говорилось в удалённой публикации Озогуз.

Вскоре под сообщением политика стали появляться комментарии от пользователей с критикой. Когда они достигли значительного количества, Озогуз удалила свою публикацию.

«В такой накаленной ситуации все комментарии показывают, что здесь тоже все друг на друга нападают. Именно поэтому я удалила свой пост. Война и так достаточно плоха», — объяснила свой поступок вице-президент.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по иранскому генеральному консульству в Сирии. На месте погибли несколько человек, среди которых два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи.

В ответ в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону, заявил 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси. Ранее власти Ирана также отмечали, что если Израиль предпримет ответные меры, то новая атака Тегерана будет значительно более масштабной.

МИД РФ в своём заявлении после атаки Ирана выразил обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и призвал все стороны к сдержанности. Ведомство напомнило, что власти Ирана назвали атаку реализацией права на самооборону и ответом на атаку Израиля на консульство Ирана в Дамаске. Россия решительно осудила нападение на консульство, но из-за позиции Запада этого не сделал Совбез ООН, подчеркнул МИД.

Российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров отметил, что если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решит нанести ответный удар по ядерным объектам Ирана, Тегеран может предпринять более мощные действия в отношении Израиля. У Ирана есть значительно более мощные средства поражения, например ракеты «Хейбар Шекан» с дальностью полёта 1450 километров с боеголовками весом 550 килограмм, добавил он.

Замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов отметил, что Иран одержал важную психологическую победу, показав свою силу и готовность ответить на действия Израиля. Он разрушил миф о полной защите территории Израиля и невозможности подобных атак, отметил эксперт.

Старший научный сотрудник отдела Израиля Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис, комментируя атаку Ирана, заявил, что ответ Израиля может вызвать очень тяжёлую войну в регионе.