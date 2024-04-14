Москва, 14 апреля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Иран одержал важную психологическую победу, показав свою силу и готовность ответить на действия Израиля. Такое мнение 14 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов, комментируя массированную атаку Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля.

Vahid Salemi/AP/TASS

Шаповалов отметил, что это была первая прямая атака Ирана. До этого Иран воздерживался от подобных военных действий. К тому же это была самая масштабная в истории ракетная атака: одновременно было выпущено самое большое количество ракет и беспилотников.

«Можно сказать, что началась новая страница в ближневосточном конфликте, связанная с прямым участием Ирана в конфликте с Израилем. Конфликт вышел на новый уровень эскалации. И это является важным итогом ночной операции Ирана. Иран осуществил действия в отношении тех военных и военно-информационных объектов Израиля, которые связаны с атакой на иранское дипломатическое представительство в Сирии и информационным сопровождением этой атаки. Именно поэтому удар был нанесён по военной базе и информационному центру», — отметил эксперт.

Важно и то, что нет данных о многочисленных жертвах среди мирного населения Израиля. Это существенно отличает иранскую атаку от варварских действий Израиля в отношении мирного населения сектора Газа, где Израиль не обращает внимания на гуманитарные аспекты и уничтожает целые кварталы с людьми. Удар со стороны Ирана носил совершенно иной характер, добавил историк.

Он также отметил участие в отражении атаки США, Великобритании и Иордании, формирование коалиции стран, поддерживающих Израиль. По его словам, поддержка со стороны США носит двоякий характер. С одной стороны, они заявляют о безусловной поддержке Израиля, с другой стороны, есть информация, что США не готовы участвовать в наступательных действиях Израиля в отношении Ирана.

Шаповалов также назвал страны, которые заявляют о солидарности с Ираном: Ирак, Сирия и Алжир. В атаке Ирана одновременно участвовали военные группировки «Хезболла», ХАМАС и хуситы, а также проиранские военные группировки с территории Ирака. Поэтому речь идёт о комбинированном ударе, уточнил он.

«Иран дал понять, что на этом операция успешно завершилась, и таким образом мяч находится на стороне Израиля. На данный момент Иран одержал важную психологическую победу, показав свою силу и готовность ответить на действия Израиля. Он разрушил миф о полной защите территории Израиля и невозможности подобных атак. В дальнейшем возможны несколько сценариев развития ситуации: от сценария постепенного затухания военной угрозы, если Израиль не будет отвечать, до сценария полномасштабной войны с участием США. Более вероятен сценарий эскалации напряжённости на Ближнем Востоке без перерастания в мировую войну, но с существенно более активным участием в обоюдных военных действиях Израиля и Ирана», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.

Власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отметил, что операция Ирана против Израиля завершена, но вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости. Целями Ирана были информцентр на границе Израиля и Сирии, а также израильская база «Неватим».

Российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров отметил, что если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решит нанести ответный удар по ядерным объектам Ирана, Тегеран может предпринять более мощные действия в отношении Израиля. У Ирана есть значительно более мощные средства поражения, например ракеты «Хейбар Шекан» с дальностью полёта 1450 километров с боеголовками весом 550 килограмм, добавил он.