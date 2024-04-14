Москва, 14 апреля, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решит нанести ответный удар по ядерным объектам Ирана, Тегеран может предпринять более мощные действия в отношении Израиля. Такое мнение 14 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал российский политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, комментируя массированную атаку Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля.

Iranian Army Office/Global Look Press

Багдасаров отметил, что Иран провёл операцию ограниченного характера, используя небольшое количество беспилотников и крылатых ракет. В основном это были тихоходные беспилотники Shahed-136 с дальностью полёта около 2000 километров. Это была ответная мера на атаку Израиля против иранских дипломатических объектов в Сирии. Иран ещё не применял более серьёзное оружие, такое как ракеты с дальностью полёта 1450 километров, добавил востоковед.

«Если Нетаньяху всё же решит нанести ответный удар по ядерным объектам Ирана, как он обещал, то Тегеран может ответить значительно более мощным ударом. У Ирана есть мощные средства поражения, например, ракеты «Хейбар Шекан» с дальностью полёта 1450 километров с боеголовками весом 550 килограммов», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением более чем 200 ракет и ударных беспилотников. Она продлилась не менее пяти часов и стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске. Израильская армия, в свою очередь, нанесла удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ночь на 14 апреля созвал заседание узкого кабинета военных действий в штабе минобороны в Тель-Авиве. Постпред Израиля направил письмо председателю Совета Безопасности ООН с просьбой провести срочное заседание после атаки Ирана.

Власти Ирана пригрозили США, что в случае вмешательства в конфликт между Израилем и Ираном американские силы в регионе будут атакованы, сообщил 12 апреля портал Axios со ссылкой на осведомлённые американские источники.

Глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери отметил, что операция Ирана против Израиля завершена, но Вооружённые силы республики готовы действовать в дальнейшем в случае необходимости.