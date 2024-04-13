Москва, 13 апреля, 2024, 03:57 — ИА Регнум. После удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске ситуация на Ближнем Востоке ещё больше обострилась. На сайтах внешнеполитических ведомств стран Евросоюза стали появляться предостережения о поездках в регионы с растущей напряжённостью.

Иван Шилов ИА Регнум Иран

Так, своих сограждан предупредили об эскалации на Ближнем Востоке дипмиссии ФРГ, Швейцарии, Франции, Италии и Канады. Жителей призвали отказаться от поездок в Иран, Израиль, Палестину, Ливан в преддверии обострений между Тель-Авивом и Тегераном.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля телеканал CBS News со ссылкой на нескольких осведомлённых американских чиновников сообщил, что Иран может в ближайшие сутки ударить по военным целям в Израиле с применением более чем ста беспилотников и десятков ракет. Источники отметили, что Израилю будет сложно выдержать столь массированную атаку.

Вечером 1 апреля министерство обороны Сирии сообщило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. При атаке погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. Одним из погибших, как сообщалось, был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Президент Ирана Ибрагим Раиси 2 апреля пообещал ответить на удар Израиля по консульству. Он назвал действия израильских военных «бесчеловечным» нападением и явным нарушением международного права. Власти Израиля после угроз со стороны Ирана приостановили работу 28 дипломатических представительств по всему миру.

Россия осудила атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, МИД призвал международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару ЦАХАЛ. В Кремле заявили, что всем сторонам следует быть сдержанными, чтобы не допустить полной дестабилизации обстановки в Ближневосточном регионе.