Тель-Авив, Израиль, 5 апреля, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Власти Израиля приостановили работу 28 дипломатических представительств после того, как Иран пригрозил ответить на атаку на иранское консульство в Сирии, сообщил телеканал Sky news — Arabiya.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Израиль закрыл до 28 дипломатических представительств по всему миру после угрозы Ирана», — говорится в материале.

Представитель израильской армии заявил, что Тель-Авив серьезно относится к каждой угрозе в свой адрес, но в инструкциях командования изменений нет. Он добавил, что последние шесть месяцев Израиль ведет войну на несколько фронтов, подчеркнув готовность армии ко всем сценариям атак.

Как сообщало ИА Регнум, верховный лидер Ирана Али Хаменеи 4 апреля на иврите обратился к Израилю и пригрозил ответом за атаку на иранское консульство в Дамаске. МИД Ирана также заявил, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры.

Вечером 1 апреля министерство обороны Сирии сообщило об авиаударе Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске. По данным источника иранского издания Tasnim, при атаке погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. Одним из погибших, как сообщалось, был командир из Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Реза Захеди.

Россия осудила атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске. МИД призвал международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару ЦАХАЛ.

В свою очередь заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 2 апреля порассуждал о возможном ответе Ирана на удар Израиля. Было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по посольству США в Израиле, заявил он.