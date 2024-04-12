Ростов-на-Дону, 23 мая, 2020, 11:51 — ИА Регнум. В Ростовской области за сутки произошёл резкий скачок случаев заражения коронавирусом. На Дону выявлено 353 носителя SARS-CoV-2, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе 23 мая.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 3 тыс. 417 человек.

«Показатель заболевших коронавирусом на 100 тыс. населения — 81,3. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,7», — уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с распространением коронавируса в Ростовской области остаётся напряжённой. Однако власти приняли решение перейти к следующему этапу смягчения ограничительных мер. В частности, с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, с 1 июня в детских садах начнут работать дежурные группы.