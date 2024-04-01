Москва, 1 апреля, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии», — подчеркнули в МИД.

Кроме того, в ведомстве отметили, что Москва настоятельно призывает израильскую сторону отказаться от провокационных силовых акций в Сирии и других соседних с этой республикой странах. В МИД РФ назвали абсолютно недопустимым указанный удар по консульству в Дамаске.

Помимо этого, в российском министерстве потребовали от Израиля прекратить агрессивные действия. Ведомство также призвало международное сообщество дать соответствующую правовую оценку удару израильских войск.

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Израиль нанёс ракетный удар по консульству Ирана в Сирии. Здание находилось в густонаселённом районе Дамаска Меззе. При этом средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии смогли частично отразить атаку.

По данным информационного агентства Tasnim, в результате удара погибли по меньшей мере пять человек и ещё 12 получили ранения. В числе жертв случившегося оказался один из лидеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Реза Захеди.

В МИД Ирана заявили, что Тегеран оставляет за собой право принять контрмеры и ответить на удар Израиля по консульству. Иранские власти также добавили, что эта атака является грубым нарушением Венской конвенции о защите прав и свобод человека.