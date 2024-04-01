Дамаск, 1 апреля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Пять человек погибли и 12 получили ранения в результате авиаудара Израиля по консульству Ирана в Сирии, сообщило 1 апреля иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на своего корреспондента в Дамаске.

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«По предварительной информации, в результате взрыва в здании, прилегающем к посольству Ирана в Сирии, погибли пять человек и получили ранения 12 человек», — сообщили журналисты.

В результате атаки повреждения получили здания и автомобилям вокруг иранского консульства в Дамаске, а также больница.

Пожарные и силы гражданской обороны продолжают операцию по разбору завалов и спасению людей.

Как сообщало ИА Регнум, Израиль нанёс ракетный удар, который разрушил здание консульства Ирана в Дамаске. Сирийские средства противовоздушной обороны частично отразили ракетную атаку. Сообщалось также, что на проспекте Меззе в Дамаске пострадало здание, находящееся рядом с иранским консульством.

Стало известно, что в результате удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске погиб один из лидеров Корпуса стражей исламской революции Ирана Мохаммад Реза Захеди. При атаке, по неподтверждённым данным, также погибли несколько иранских дипломатов.